Верующие РПЦ лишились возможности молиться на Афоне

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков заявил, что верующие РПЦ не смогут молиться в храмах Константинопольского патриархата, расположенных на горе Афон.

«Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата со всеми вытекающими отсюда последствиями», – сказал Волков, передает ТАСС.

По его словам, ухудшение отношений между Московским и Константинопольским патриархатом для верующих РПЦ означает, что до изменения позиции Константинополя они «не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться в храмах Константинопольского патриархата, принимать участие в других таинствах».

Афон – гора в Греческой Македонии на севере Восточной Греции. В системе административных районов Греции имеет название «Автономное монашеское государство Святой Горы». Это самоуправляемое сообщество 20 православных монастырей в непосредственной церковной юрисдикции Константинопольского патриарха.

Для православных всего мира – одно из главных святых мест, почитается как земной Удел Богородицы. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее в понедельник Священный Синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Также в РПЦ сообщили, что прихожане РПЦ не смогут причаститься в храмах Константинополя.