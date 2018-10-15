Синод РПЦ объяснил невозможность отмены Фанаром акта от 1686 года

Священный Синод РПЦ в своем заявлении объяснил, почему акт от 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату не подлежит пересмотру.

«Акт 1686 года, подтверждающий пребывание Киевской митрополии в составе Московского Патриархата и подписанный святейшим Константинопольским патриархом Дионисием IV и Священным Синодом Константинопольской церкви, пересмотру не подлежит. Решение об его «отзыве» канонически ничтожно», – говорится в заявлении на сайте Московского патриархата.

Синод подчеркивает, что в противном случае «было бы возможно аннулирование любого документа, определяющего каноническую территорию и статус поместной церкви».

В РПЦ отметили, что в синодальной грамоте 1686 года «ничего не сказано ни о временном характере передачи Киевской митрополии в ведение Московского Патриархата». Также в документе не установлены условия отмены этого акта, подчеркнули в епархии.

«Попытка иерархов Константинопольского патриархата в политических и своекорыстных видах пересмотреть данное постановление спустя более трехсот лет после того, как оно было вынесено, противоречит духу священных канонов православной церкви, не допускающих возможности пересмотра установившихся и не оспариваемых на протяжении длительного времени церковных границ», – добавили в Московском патриархате.

Ранее глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что шаги стамбульского Синода по Украине вынуждают РПЦ разорвать единство с Константинопольским патриархатом. Было приостановлено молитвенное общение и поминовение Константинопольского патриарха.

Напомним, Синод Константинопольского патриархата принял решение о предоставлении «УПЦ КП» и Украинской автокефальной церкви статуса каноничных церквей. Одновременно «аннексия» Киевской митрополии в 1686 году была объявлена незаконной и отменена.