Кадыров пригласил Макрона потанцевать

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на идею запуска танцевального марафона его натолкнуло видео с танцующими президентами Франции и Армении.

«Если говорить о Кавказе, то танцы объединяют и сплачивают наши народы. Почему затронул сегодня данную тему? Вспомнил о ней, увидев как дружно, в такт и ритм танцуют один из кавказских танцев Пашинян и Макрон. Танец «Пашинян – Макрон» мог бы положить начало прекрасному, доброму и полезному всем кавказским народам танцмарафону. Думаю, что инициативу поддержат известные политики, общественные деятели», – уверен глава Чечни.

Лидера Франции Эмманюэля Макрона и лидера Армении Николу Пашиняна Кадыров пригласил в Грозный на открытие марафона кавказских танцев.

«У нас проходят фестивали культуры и искусства с участием почетных гостей – глав регионов и федеральных политиков. Будем рады видеть и президента Армении, и президента Франции. А пока каждого политика, руководителя прошу свой танец выкладывать с хэштегом #кавказскиетанцы», – написал Кадыров в своем Telegram.

Он добавил, что Международный фестиваль-конкурс танца имени Махмуда Эсамбаева открывается в понедельник в Грозном.