Кадыров пригласил Макрона потанцевать

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15 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 20:41  |  vz.ru
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В переговорах России и Белоруссии не решен ключевой вопрос

Переговоры России и Белоруссии еще не окончены Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия и Белоруссия пошли друг другу на уступки, решив ряд накопившихся нефтяных проблем. Продавать себе в ущерб бензин и дизтопливо Москва больше не будет. Однако урегулирование ключевой нефтяной проблемы соседям еще только предстоит. Как партнеры решат вопрос с компенсациями от налогового маневра?  Подробности...
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Новые санкции по химоружию напомнили сталинские времена

ЕС подготовил санкции по химоружиюФото: Henry Nicholls/Reuter
Европа обещает уже в понедельник утвердить новые санкции в связи с применением химоружия в Сирии и британском Солсбери. Подменой доказательств, обвинениями и санкциями уже никого не удивить. Зачем Запад ставит Россию и Сирию в один ряд нарушителей применения химического оружия? И стоит ли бояться новых ограничений? Подробности...
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Что делает в Сирии российский морской спецназ

Экипировка бойцов морского спецназа всегда была полностью отечественной и только недавно начала пополняться иностранными образцамиФото: из личного архива автора
В Сирии замечены теперь не только российские летчики, военные советники и разведчики. Как утверждает западная пресса, на восточном побережье Средиземного моря проводили учения даже российские боевые пловцы. Что это за сверхсекретные подразделения, как они возникли, какие задачи выполняли в советское время и за что отвечают сегодня? А главное, зачем они оказались в Сирии? Подробности...
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Франция ответит за устроенную в Тихом океане радиационную катастрофу

Жители Океании продолжают испытывать на себе последствия ядерных взрывов, проведенных здесь десятилетия назадФото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
На глазах рушится еще один миф о «невинном Западе» и «ужасном СССР». Именно Москву традиционно упрекали в чудовищных последствиях испытаний ядерного оружия, нанесении ущерба и людям, и природе. Однако появляется все больше фактов того, как западные страны заражали радиацией свои колонии и приблизили смерть десятков тысяч людей. Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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В мире корпоративного фашизма только одна правда

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Из того, как развивалась наша история, следует простой вывод – «глушилки» не работают. Люди начинают страшно хотеть узнать, что же такое говорят на этом ужасном русском, насквозь лживом кремлевском канале. Подробности...

Раскол неизбежен, но мы знаем, кто победит

Сергей Худиев, публицист, богослов
Действия патриарха Варфоломея напоминают государственный переворот. Но реальная ситуация еще хуже – притязания Константинополя невыносимо оскорбительны и кощунственны. Подробности...

Предложите режиссёру-новатору снять хохму про ГУЛАГ

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Один только слух про «чёрную комедию о блокаде Ленинграда» подтянул под знамёна нового морального скандала всех желающих поразмяться в горячей полемике, оставив далеко за кадром действительно важный вопрос. Подробности...
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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        • Максимально жестко из предусмотренного законом

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          Кадыров пригласил Макрона потанцевать

          15 октября 2018, 19:12

          Текст: Анастасия Норина

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          Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на идею запуска танцевального марафона его натолкнуло видео с танцующими президентами Франции и Армении.

          «Если говорить о Кавказе, то танцы объединяют и сплачивают наши народы. Почему затронул сегодня данную тему? Вспомнил о ней, увидев как дружно, в такт и ритм танцуют один из кавказских танцев Пашинян и Макрон. Танец «Пашинян – Макрон» мог бы положить начало прекрасному, доброму и полезному всем кавказским народам танцмарафону. Думаю, что инициативу поддержат известные политики, общественные деятели», – уверен глава Чечни.

          Лидера Франции Эмманюэля Макрона и лидера Армении Николу Пашиняна Кадыров пригласил в Грозный на открытие марафона кавказских танцев.

          «У нас проходят фестивали культуры и искусства с участием почетных гостей – глав регионов и федеральных политиков. Будем рады видеть и президента Армении, и президента Франции. А пока каждого политика, руководителя прошу свой танец выкладывать с хэштегом #кавказскиетанцы», – написал Кадыров в своем Telegram.

          Он добавил, что Международный фестиваль-конкурс танца имени Махмуда Эсамбаева открывается в понедельник в Грозном.


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