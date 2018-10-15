Арест Кокорина обжалован

Защита футболиста Александра Кокорина, обвиняемого в хулиганстве, обжаловала его заключение под стражу, сообщил адвокат спортсмена Олега Попов.

«Апелляционная жалоба направлена в Тверской суд города Москвы», – передает его слова «Интерфакс».

Защита считает, что суд первой инстанции не учел всех обстоятельств дела. В частности, по мнению Попова, Кокорин не предпринимал противоправных действий в потасовке с водителем ведущей Первого канала, а пытался остановить конфликт.

Кроме того, уверен адвокат, конфликт между Кокориным и чиновником Денисом Паком «возник спонтанно на бытовой почве в результате словесной перепалки», поэтому не может быть квалифицирован по статье «хулиганство», а подпадает под действие статьи «побои».

На прошлой неделе Кокорина и Павла Мамаева отправили в СИЗО «Бутырка» по делу о хулиганстве.