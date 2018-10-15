Франция назвала возможную дату визита Путина

Министерство иностранных дел Франции выразило надежду на визит президента России Владимира Путина в Париж в ноябре, сообщают источники в ведомстве.

«Возможно, что президент Путин приедет. Мы надеемся, что он будет», – сказал источник, передает РИА «Новости».

11 ноября в Париже будут праздновать 100-летие со дня окончания Первой мировой войны.

Ранее сообщалось, что Путин планирует принять приглашение французской стороны посетить Париж по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.