Армия обороны Израиля потратила за год на аборты более 1 млн долларов

Взгляд
14 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:11  |  vz.ru
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В переговорах России и Белоруссии не решен ключевой вопрос

Переговоры России и Белоруссии еще не окончены Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия и Белоруссия пошли друг другу на уступки, решив ряд накопившихся нефтяных проблем. Продавать себе в ущерб бензин и дизтопливо Москва больше не будет. Однако урегулирование ключевой нефтяной проблемы соседям еще только предстоит. Как партнеры решат вопрос с компенсациями от налогового маневра?  Подробности...
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Какие инструменты для защиты украинских православных есть у Москвы

В 17-м веке Киевская митрополия владела совершенно иной территорией, в том числе нынешней Белоруссией и ЛатвиейФото: spzh.news/ru
В понедельник Священный синод РПЦ даст жесткий ответ Константинополю на его решения по Украине. Накануне Кремль пообещал защищать православных на Украине так же, как защищает в России. Церковный раскол даже оказался на повестке заседания Совбеза под председательством Путина. Как же Кремль может предотвратить массовый захват храмов в соседней стране? Один из возможных инструментов давления связан с Эрдоганом. Подробности...
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Как относиться к комедии про блокаду Ленинграда

Попытки без должного уважения и трепета говорить о трагедии блокады Ленинграда всегда вызывали крайне резкую реакциюФото: Борис Кудояров/РИА Новости
Информация о том, что не то снимается, не то уже снята «чёрная комедия» под названием «Праздник» о блокадном Ленинграде вызвала ожидаемое, естественное и логичное возмущение в социальных сетях. Есть ли возможность пресечь производство подобных фильмов, не нарушая Конституцию и Уголовный кодекс? Подробности...
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Должна ли Россия бояться «пяти глаз»

Внимание даже новозеландской разведки все больше переключается на РоссиюФото: Marcos Brindicci/Reuters
Одно из крупнейших в мире объединений спецслужб «Пять глаз» – англосаксонская организация во главе с США – усиливает свое внимание по отношению к Китаю и России. Что представляет собой эта организация, чем занимается – и какую угрозу она могла бы нести безопасности нашей страны? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Прекрасный русский мальчик Достоевского

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
От Чернышевского хотелось спать, а Писарев был свой – про свободу, про говорение дерзостей. Теперь таких почти не делают. Последний выпуск, говорят, был во времена «Кино» и алюминиевых огурцов. Подробности...

Возможна ли в России старость в радость

Антон Крылов, журналист
Отдать отца или мать в «богадельню» – это почти то же самое, что сдать в детдом родного ребенка. Пойти на это можно только в ситуации нестерпимой нужды. Но даже в этом случае «отказника» осудят все, кто узнает. Подробности...
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Пора кончать с наградной бестолковщиной

Дометий Завольский, историк-архивист
Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как на компьютере открытки к 23 Февраля. У постсоветских дизайнеров талант: облицовочный камень делать похожим на пластмассу, а металл – на фантики. Подробности...
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

        • Наказание должно быть средней тяжести

        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
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        • На стороне Ельцина, жалею об этом

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        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

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        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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          Армия обороны Израиля потратила за год на аборты более 1 млн долларов

             14 октября 2018, 13:59
          Фото: instagram.com/idf
          Текст: Сергей Гурьянов

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          В прошлом году в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 839 женщин, которые состоят на воинской службе, сделали аборт, на это потрачено около 1,1 млн долларов, сообщают СМИ.

          При этом количество абортов сократилось относительно прошлых лет – так, в 2014 году около 1 тыс. женщин-военнослужащих прервали беременность, сообщает MigNews.

          Для сокращения количества абортов командование ЦАХАЛ приняло решение бесплатно раздавать женщинам в армии противозачаточные таблетки.


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