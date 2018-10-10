Армия обороны Израиля потратила за год на аборты более 1 млн долларов

В прошлом году в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 839 женщин, которые состоят на воинской службе, сделали аборт, на это потрачено около 1,1 млн долларов, сообщают СМИ.

При этом количество абортов сократилось относительно прошлых лет – так, в 2014 году около 1 тыс. женщин-военнослужащих прервали беременность, сообщает MigNews.

Для сокращения количества абортов командование ЦАХАЛ приняло решение бесплатно раздавать женщинам в армии противозачаточные таблетки.