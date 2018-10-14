В Милане птица испортила пометом картину XVII века

В миланское палаццо Марино залетела птица и пометом испортила картину XVII века; реставрация полотна итальянского художника Филиппо Аббьяти обошлась властям Милана в 4 тыс. евро, сообщает газета Сorriere della sera.

Картина изображала Давида с головой Голиафа, она находится в Зале часов в миланском палаццо Марино. Это часть коллекции Кастелло Сфорцеско. Картина была повреждена летом, в сильную жару, когда в зале были открыты окна, передает РИА «Новости».

Птица испортила своим пометом около 3/4 поверхности холста, а также верхнюю часть драгоценной рамы, которая была обработана позолотой.

«Потребовалось немедленное восстановление, потому что органический материал крайне разъедающий», – сообщили миланские власти.

Стоимость работ по реставрации картины – 4 тыс. 90 евро. Картина в настоящий момент водружена на место.