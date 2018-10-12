Опубликовано первое фото со съемок ремейка фильма «Люди в черном»

Американская актриса Тесса Томпсон опубликовала первую фотографию со съемок ремейка фильма «Люди в черном».

На кадре, который появился в ее Instagram, она в черном костюме запечатлена вместе с актером Крисом Хемсвортом. Судя по фотографии, дело происходит в пустыне.

Buds in Black. @chrishemsworth Публикация от Tessa Thompson (@tessamaethompson) 12 Окт 2018 в 7:48 PDT

Фильм станет перезапуском трилогии «Люди в черном». Главными действующими лицами будут агенты H и M (Эйч и Эм).