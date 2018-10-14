Эксперт: Мир станет опаснее после Brexit

Brexit ослабит Европу, Британия окажется изолирована, а напряженность в мире обострится, заявил в своей статье для CNN руководитель Eurasia Group Ян Бреммер.

По его мнению, выход Британии из ЕС не будет полезен «особым отношениям» США и Европы, так как Евросоюз без Лондона является гораздо более слабым партнером для Вашингтона, когда их интересы совпадают, передает RT.

По его словам, слабее Европа выглядит и в качестве антагониста США в случаях столкновения интересов Вашингтона и Брюсселя.

Brexit подрывает трансатлантический альянс по всем направлениям, пишет он, так как вызовы из-за выхода Британии из ЕС отвлекут внимание и силы Брюсселя от работы с Вашингтоном по вопросу ослабления существующих разногласий.

Британия после Brexit тоже будет слабее, считает эксперт. По его словам, Вашингтон и Лондон будут обговаривать двустороннюю сделку, и в этой ситуации у США будет гораздо больше рычагов влияния на переговорах.

Бреммер добавил, что Британия выбрала и плохое время для односторонних выпадов в сторону Москвы, так как дружба играет важную роль в геополитике.

«Нынешние конфликты среди мировых держав ведутся из-за торговли и инвестиций. Выход Британии из ЕС станет важной вехой на пути к такому мировому порядку, где будет гораздо больше споров», – заключил он.

Ранее СМИ сообщили, что глава британского правительства Тереза Мэй собирается сделать уступку ЕС, проведя Brexit без немедленного выхода Великобритании из таможенного союза. В сентября Мэй заявила, что переговоры с ЕС по Brexit зашли в тупик.