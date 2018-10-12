Депутат выразил готовность прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко заявил, что собирается в качестве эксперимента прожить за 3,5 тыс. рублей в месяц, предусмотренные в качестве расходов на еду.

«Я категорически выступаю за то, чтобы провести данное мероприятие. Сейчас Наталья Юрьевна [Соколова], наверное, отойдет от дел окончательно, но, может, само министерство выступит с инициативой, предоставит мне все-таки эти меню и рационы со списком магазинов, где я вроде как должен это [продукты] приобретать», – сказал депутат, передает РИА «Новости».

Бондаренко отметил, что берет на себя обязательство не «осуществить фото- и видеофиксацию процесса» приобретения продуктов. «Я готов распространять эти видео публично, чтобы доказать обществу, даже с ущербом для моего здоровья, что это невозможно, что проживание по такой потребительской корзине, по такому уровню – это самая ужасная форма нищеты, которая может быть», – подчеркнул он.

По словам депутата, «хлебно-макаронная диета» приведет к набору лишних килограммов. «Как мне сказала министр тогда, что я неплохо похудею, хотя по мне – хлебно-макаронная диета приведет как раз к пополнению. Отсутствие овощей, отсутствие мяса и максимальное количество мучного, дешевых макарон, дешевого хлеба как раз приведет к пополнению и ухудшению самочувствия», – добавил Бондаренко.

В четверг слова министр труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой о прожиточном минимуме вызвали сильный резонанс в обществе. Министр заявила, что 3,5 тыс. рублей вполне достаточно, чтобы месяц питаться неработающему пенсионеру. В итоге Соколову уволили из-за «пренебрежительного отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей».