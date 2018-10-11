Порошенко дал гарантии прихожанам Московского патриархата

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат уже принял решение о предоставлении автокефалии раскольнической украинской церкви, при этом политик дал гарантии желающим остаться в лоне православной церкви Московского патриархата.

Порошенко пообещал, что в связи с этим всем желающим будет гарантировано право остаться в лоне Русской православной церкви, передает РИА «Новости».

По его словам, часть епископов УПЦ Московского патриархата поддержали обращение к патриарху Варфоломею о предоставлении томоса Украине, передает ТАСС.

Глава неканонической церкви на Украине Филарет (Денисенко) заявил, что объединение православных церквей в стране пройдет на добровольных началах и без насилия.

Филарет сообщил, что в скором времени на Украине планируется созвать объединительный собор церквей.

«Решение о недействительности этих всех запретов (анафемы – прим. ВЗГЛЯД) дает нам возможность теперь объединиться с архиереями Московского патриархата, которые захотят объединиться, и объединиться с автокефальной церковью», – сказал Филарет.

В четверг Синод Константинополя объявил о своем желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. Одновременно Константинополем было принято решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церквей на Украине – Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. Синод также объявил незаконной «аннексию» Киевской митрополии со стороны РПЦ в 1686 году.

В РПЦ заявили, что Константинопольская патриархия переходит красную черту, снятием анафемы с неканонических церквей на Украине легализуется раскол.