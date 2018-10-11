УПЦ КП допустила сохранение на Украине «российской церкви»

Глава неканонической церкви на Украине Филарет после сообщения об автокефалии заявил, что в стране сможет существовать и российская церковь.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Филарет также заявил, что после снятия с него и главы Украинской автокефальной церкви Макария на Украине стало возможным создание единой поместной церкви, передает ТАСС.

«Это решение дает нам возможность объединиться с архиереями Московского патриархата, которые захотят объединиться с нами в объединенную автокефальную церковь», – сказал он.

По его словам, теперь архиереи всех трех церквей «законны, каноничны и благодатны».

В четверг Синод Константинопольского патриархата принял решение о предоставлении «УПЦ КП» и Украинской автокефальной церкви статуса каноничных церквей, а также объявил незаконной «аннексию» Киевской митрополии со стороны РПЦ в 1686 году.

Также было объявлено о желании Константинополя вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата.