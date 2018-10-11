Путин объяснил востребованность дипломатии

Сейчас как никогда востребована дипломатия для преодоления сложностей и поиска выходов из кризисов, заявил президент Владимир Путин.

«Сейчас как никогда востребована активная созидательная роль дипломатии, которая силой слова, переговоров, компромиссов могла бы внести свой конструктивный вклад в преодоление нынешних сложностей в международных делах, в поиск на новые вызовы и угрозы», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент добавил, что Россия отстаивает во внешней политике принцип невмешательства во внутренние дела других стран.

«Россия привержена миролюбивой политике, последовательно проводит ответственный внешнеполитический курс», – передает его слова ТАСС.

По его словам, как постоянный член СБ ООН Россия отстаивает принципы, которые зафиксированы в уставе организации: «суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела».

«И мы категорически не согласны с использованием в обход международных норм, международного права политически мотивированных протекционистских мер и диктата силы», – подчеркнул Путин.

Путин пояснил, что активное участие России в мировых делах объясняется тем, что страна отстаивает главные национальные интересы: обеспечение максимально благоприятных условий для динамичного развития.

Одним из безусловных приоритетов России он назвал борьбу с терроризмом, в том числе в Сирии. По его словам, в этой стране террористам уже «нанесен сокрушительный удар».

Комментируя отношения со странами, чьи послы вручили ему верительные грамоты, Путин, в частности выразил надежду на стабилизацию социально-экономической обстановки в Венесуэле и на продолжение политического сотрудничества двух стран. Касательно Боливии президент России заметил о возможности расширять взаимодействие с этой страной в ВТС.

«В июне провели в Москве продуктивные переговоры с президентом (Боливии Эво) Моралесом, российские компании реализуют в Боливии крупные топливно-энергетические проекты. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию боливийский центр ядерных исследований и технологий», – заявил Путин.

Президент отметил, что кроме ВТС у стран также есть перспективы в наращивании сотрудничества в горнодобывающей и образовательной областях.

По словам российского лидера, с Эстонией Россия готова сотрудничать на основе уважения интересов друг друга. Также Путин выразил надежду на то, что в прибалтийской республике будут соблюдены права соотечественников.

Для Болгарии, подчеркнул Путин, открываются новые возможности сотрудничества с Россией в сфере ТЭК.

Кроме того, президент сообщил, что на следующей неделе отправится в Узбекистан, по итогам переговоров подпишут солидный пакет документов, а также назвал сроки проведения заседания российско-чешской межправительственной комиссии, которая пройдет в Праге в ноябре.

«Рассчитываем в прагматическом и деловом ключе продолжать диалог с руководством Чешской Республики. В двусторонней повестке дня – организация совместных взаимовыгодных проектов в приоритетных отраслях сотрудничества, таких как машиностроение, энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение», – сказал Путин.

В четверг Путин принял верительные грамоты 23 новых послов в Москве, в том числе от представителей Чехии, Испании, Эстонии, Венгрии.