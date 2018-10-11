Путин принял верительные грамоты послов 23 стран

Президент Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлевского дворца принял верительные грамоты 23 новых послов в Москве.

Церемонии вручения верительных грамот проходят в Кремле раз в несколько месяцев. В этот раз в Кремль приглашены представители 23 государств. В их числе послы пяти королевств: Тханатип Упатисинг из Таиланда, Карстен Сёндергорд из Дании, Руне Ресаланд из Норвегии, Фернандо Вальдеррама Пареха из Испании и Ретселиситсо Кэлвин Масеньетсе из Лесото, передает ТАСС.

Кроме того, российскому лидеру были представлены послы Венесуэлы Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, Танзании Симон Марко Мумви, Гватемалы Густаво Адольфо Лопес Кальдерон, Боливии Уго Вильярроэль Сенсано, Чехии Витезслав Пивонька, Южного Судана Чол Тонг Маяй Джанг.

Участниками церемонии также стали послы Эстонии Маргус Лайдре, Болгарии Атанас Василев Крыстин, Шри-Ланки Марио Даян Де Сильва Джаятиллека, Мальты Пьер Клайв Аджус, Венгрии Норберт Аттила Конкой, Словении Бранко Раковец. Свои верительные грамоты Путину вручили и руководители диппредставительств Индии Датла Бала Венкатеш Варма, Узбекистана Ботиржон Асадов, Того Коми Байедзе Даго, Гайаны Фредерик Хэмли Кейс, Палау Фрэнсис Мариур Мацутаро и Сан- Марино Марчелло Беккари.