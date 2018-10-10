Стало известно о планах соратника Березовского «раскрыть связи» «Аэрофлота» со спецслужбами

Деловой партнер Бориса Березовского Николай Глушков, погибший в Лондоне весной, планировал сообщить о связях «Аэрофлота» с российскими спецслужбами, пишут британские СМИ.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на друзей Глушкова и документы одного из судов Лондона, на следующий день после того, как предприниматель был обнаружен мертвым, должны были пройти предварительные слушания по его делу. По данным газеты, 68-летний Глушков готовился защищаться без адвоката. Он собирался доказать свою невиновность в предъявленном Россией обвинении в хищении средств и «разоблачить деятельность «Аэрофлота» по якобы прикрытию российских спецслужб.

По данным издания, будучи замглавой «Аэрофлота», Глушков во время аудита расходов компании выяснил, что из 15 тыс. работников 3,5 тыс. якобы были «сотрудниками одной из российских разведывательных структур под прикрытием». Глушаков решил, что авиакомпания не должна тратить средства на этих агентов и предложил руководителям «двух главных разведывательных служб России самим платить зарплаты … с учетом того, в какой степени они использовали компанию». После этого, говорил Глушков, финансовое положение компании заметно улучшилось.

Глушков работал в созданной Березовским компании «Логоваз», с 1996 по 1999 год был замдиректора «Аэрофлота». В 2000 году его приговорили к лишению свободы на три года и три месяца за злоупотребление служебными полномочиями. Через 10 лет Глушков получил политическое убежище в Великобритании, а в 2017 году был заочно осужден в России по обвинению в крупном хищении и приговорен к восьми годам лишения свободы.

В марте 2018 года Глушков был найден мертвым в Лондоне. Следствие считает, что он был задушен собачьим поводком. СМИ сообщали, что Глушков мог погибнуть из-за секс-игры со своим любовником. Выяснилось также, что он задолжал в России около 10 млрд рублей.