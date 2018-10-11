Москва обвинила ПАСЕ в усугубляющемся кризисе в Совете Европы

Системный кризис в Совете Европы (СЕ) лишь усугубляется из-за отсутствия подвижек на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявили в департаменте информации и печати МИД.

В департаменте указали, комментируя принятое на сессии ПАСЕ решение не обсуждать из-за раскола ассамблеи проект документа по полномочиям делегации, что «по линии Федерального собрания – основного контрагента Парламентской ассамблеи СЕ – уже дана оценка этого решения Ассамблеи и его последствий для перспектив участия членов российской делегации в работе ПАСЕ», передает РИА «Новости».

Кроме того, в Москве считают, что «из-за отсутствия подвижек на площадке ПАСЕ системный кризис в СЕ только усугубляется».

В департаменте выразили сожаление, что «Ассамблея вновь оказалась неспособна подняться над предрассудками, продолжая и далее демонтировать эту важную опору общеевропейского сотрудничества».

Ранее Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ: Москва приостановит членство в СЕ, если ПАСЕ на январской сессии не примет поправки в устав о защите прав национальных делегаций.

До этого генсек СЕ пригрозил России исключением в случае, если Москва не возобновит платежи в Совет Европы в 2019 году.

В ответ на это в Госдуме пообещали подумать о замораживании членства в Совете Европы, не дожидаясь, исключения.