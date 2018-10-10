ФИФА взяла Кокорина и Мамаева под особый контроль

Источник в Международной федерации футбола сообщил, что ФИФА взяла под особый контроль ситуацию с футболистами «Зенита» и «Краснодара» Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«Инцидент с участием российских футболистов взят под особый контроль», – сообщил «Известиям» источник в организации.

В УЕФА также заявили, что в курсе произошедшего и внимательно следят за тем, как развиваются события.

«Что касается санкций или запрета на участие в еврокубках и международных соревнованиях для обвиняемых футболистов, решение об этом принимает ФИФА», – заявили в пресс-службе организации.

Напомним, Мамаев вместе с Кокориным избили чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала. В среду вечером Кокорин и Мамаев были задержаны. Футбольные клубы, за которые выступают игроки, приняли решение расторгнуть с ними контракты.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какое будущее может ждать Кокорина и Мамаева.