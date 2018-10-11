Калифорния вошла в десятку крупнейших иностранных кредиторов России

Штат Калифорния по состоянию на конец июня входил в десятку крупнейших иностранных кредиторов России, что может повлиять на американских законодателей, которые рассматривают возможность введения санкций в отношении госдолга России, говорится в материале Bloomberg.

По данным Bloomberg, на конец июня Калифорнийскому пенсионному фонду сотрудников службы пожарной охраны и полиции принадлежали российские гособлигации на сумму 460 млн долларов, стоимость которых за год увеличилась на 8 процентных пунктов, передает ТАСС.

Таким образом, штат Калифорния по состоянию на конец июня занимал десятое место в списке крупнейших иностранных кредиторов России.

В публикации утверждается, что наличие указанных облигаций у калифорнийского фонда «выявляет дилемму для [американских] законодателей, которые рассматривают возможность введения санкций в отношении госдолга России».

По мнению сотрудника лондонского банка Union Bancaire Privee Куна Чоу, представители фонда, «вероятно, выступают против санкций в отношении суверенных долговых облигаций» России.

Однако в самом фонде подчеркивают, что фонд в полной мере соблюдает законодательство США и штата.

Напомним, в минувшую пятницу министр финансов Антон Силуанов выразил надежду, что Вашингтон не распространит санкции на государственный долг России. В то же время российские власти разработали пакет мер на случай введения санкций в отношении госдолга.