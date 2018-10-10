Начались проверки видео с издевательствами из СИЗО Ногинска

Следственный комитет, прокуратура, УФСИН и Общественная наблюдательная комиссия Московской области (ОНК) собираются проверить информацию о пытках заключенного сокамерниками в СИЗО Ногинска.

«10 октября в средствах массовой информации были опубликованы сведения о том, что в 2017 году в камере следственного изолятора, расположенного в городе Ногинске, трое заключенных, применяли пытки в отношении сокамерника. Организовано проведение доследственной проверки», – приводит РИА «Новости» слова следствия.

Также свою проверку организовали прокуратура Московской области и УФСИН. Устанавливаются лица, которые были причастны к инциденту, а также реальность опубликованного ранее в СМИ видео издевательств, пишет ТАСС.

Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков допустил, что видео могло быть постановочным. Он сказал, что члены Общественной наблюдательной комиссии Московской области отправятся в СИЗО и проверят «все камеры без исключения».