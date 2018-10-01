Посольство России раскритиковало британское правительство

Британским властям есть что скрывать, раз они боятся сотрудничества с Россией по инциденту в Солсбери, заявили в российском посольстве в Лондоне.

«В случае с инцидентом в Солсбери мы имеем дело с безответственной позицией британских властей, которые без каких-либо объяснений отказываются от взаимодействия с Россией в расследовании отравления двух российских граждан на британской земле. Более того, следствие ведется нетранспарентно, обстоятельства засекречиваются, всю информацию от британской стороны мы получаем в виде информационных вбросов и утечек в британских СМИ» – заявил пресс-секретарь посольства России, передает ТАСС.

По его словам, Россия воспринимает эту ситуацию как еще одно подтверждение того, что консервативному правительству «есть что скрывать», потому что оно боится «открытого и честного сотрудничества». «Это объективная реальность, которую невозможно спрятать за эмоциональными призывами «противостоять агрессивной России», – заметил дипломат.

При этом представитель дипмиссии отказался комментировать новые антироссийские высказывания главы британского МИД Джереми Ханта.

«Нет ни малейшего желания комментировать очередные агрессивные выпады МИД Великобритании [в адрес России]», – заявил пресс-секретарь. По его словам, высказывания Ханта «не имеют ничего общего с реальностью».

В воскресенье на съезде Консервативной партии Британии Хант заявил, что России придется платить высокую цену, если она не будет придерживаться международных правил. Министр также сказал, что Россия «переступила границы Украины и Грузии так, как будто этих границ не существует».

Ранее российские дипломаты не раз призывали Британию к сотрудничеству по «делу Скрипалей».