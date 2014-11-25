Олланд объяснил, почему отказал России в поставке «Мистралей»

Бывший французский президент Франсуа Олланд во время разговора с президентом Украины Петром Порошенко рассказал, почему принял решение отказать России в поставках вертолетоносцев «Мистраль».

Он назвал это решение сигналом для России, чтобы поставить ее «перед необходимостью быть ответственной», передает RT.

«Мы не могли поддерживать страну, когда она прибегает к агрессии», – заявил Олланд.

Порошенко в ходе встречи с Олландом выразил ему благодарность за это решение. Он также наградил Олланда орденом Свободы.

Напомним, «Мистрали», которые изначально предназначались для России, в итоге были проданы Египту. Париж мотивировал срыв сделки несогласием с политикой России на Украине.

После этого Россия отказалась и от строительства собственных вертолетоносцев.