Адвокаты сестер Хачатурян рассказали о жизни девушек после СИЗО

Адвокаты Алексей Паршин и Алексей Липцер рассказали о том, как живут сестры Хачатурян после выхода из следственного изолятора.

По словам адвокатов, старшая сестра Кристина и средняя сестра Ангелина предпочитают не выходить на улицу и проводить время дома, не используя разрешение суда на прогулки. Дальнейших планов старшие сестры не строят, пишет телеканал «360».

Адвокат младшей сестры Марии Ярослав Пакулин сообщил, что она выходила гулять в сопровождении матери. Также он сказал, что сейчас в процессе обсуждения находится вопрос о переводе Марии в школу рядом с домом мамы.

Сейчас защитники сестер ждут результатов экспертиз из института Сербского. Пакулин отмечает, что впереди еще будут другие мероприятия, а следствие будет длиться около двух месяцев.

27 сентября всех сестер Хачатурян выпустили из СИЗО до решения суда. В отношении девушек ввели одинаковые меры: они не могут пользоваться телефоном и интернетом, общаться друг с другом им запрещено. Исключение составляют лишь звонки адвокатам и следователям. Девушки должны жить в разных квартирах и выходить на улицу строго с 7.00 до 21.00.

Ранее газета ВЗГЛЯД узнала, насколько серьезно могут наказать убивших отца сестер Хачатурян.