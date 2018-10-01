Соловьев сравнил Чубайса с Мавроди

Телеведущий Владимир Соловьев сравнил политика Анатолия Чубайса и мошенника Сергея Мавроди.

«По сравнению с Чубайсом Мавроди просто «оладушек», – написал Соловьев в своем микроблоге Twitter.

Он напомнил, что 1 октября 1992 года введена в действие система приватизационных чеков, в рамках которой Чубайс обещал две «Волги» за ваучер.

«Где мои «Волги»?» – задался вопросом телеведущий.

В результате приватизации значительная часть предприятий России перешла в частную собственность, что критиковалось многими из-за сильного экономического расслоения российского населения, пишет «Википедия».

Часть акций распределялась между сотрудниками предприятий, а другая поступала в продажу, но обменивалась не на деньги, а на ваучеры – их получили 97% россиян.

Номинальная стоимость ваучера оценивалась в 10 тыс. рублей: стоимость приватизируемых предприятий делилась на число россиян. Впоследствии Чубайса неоднократно обвиняли в сознательно завышенной оценке стоимости ваучера и в том, что он отдал ваучеры в руки экономически безграмотного населения, а по сути, в руки жуликов. Самым крупным мошенником 90-х называют Сергея Мавроди, который создал пирамиду «МММ».

Ранее Соловьев раскритиковал Чубайса после заявления Смирновой о бандитах.