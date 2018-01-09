Умер солист Большого театра Александр Ведерников

На 91 году жизни скончался советский и российский оперный и камерный певец, бывший солист Большого театра Александр Ведерников, сообщили родственники артиста.

Отмечается, что знаменитый бас ушел из жизни днем во вторник, 9 января, передает РИА «Новости».

Александр Ведерников родился 23 декабря 1927 года в селе Мокино Вятской губернии (ныне Кировская область). В 1955 году окончил Московскую консерваторию имени Чайковского.

С 1955 по 1958 год работал солистом в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр), а с 1958 года по 1990 – солистом Государственного академического Большого театра (ГАБТ).

В 1969 году Ведерников стал лауреатом Госпремии СССР, а в 1976 году получил звание народного артиста СССР.