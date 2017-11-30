Украинские националисты пообещали продолжить акции против УПЦ Московского патриархата

Радикальная националистическая организация С14 заявила о планах продолжить акции против Украинской православной церкви Московского патриархата.

В понедельник, 8 января, около 30 человек в балаклавах заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры. В С14 заявили, что их действия направлены «против ФСБ».

По словам координатора организации Маркияна Яциняка, теперь акции С14 будут более масштабными и более продолжительными – радикалы собираются устроить их не только у Киево-Печерской лавры, но и на других объектах.

«Но Лавра – главный «штаб», откуда они распространяют свои идеи «русского мира», – добавил Яциняк, передает «Обозреватель».

В С14 требуют на государственном уровне обозначить, что «УПЦ МП – это филиал Русской православной церкви», и настаивают, что «Киево-Печерская лавра должна быть украинской».

На Украине действуют несколько церквей – УПЦ МП, не признанные мировым православием УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, а также Украинская греко-католическая церковь.

В декабре глава самопровозглашенной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что УПЦ КП продолжит диалог об автокефалии с патриархом Константинопольским, если Москва не захочет вести переговоры.