Путин законодательно отменил термин «жилье эконом-класса»

Президент Владимир Путин подписал закон, совершенствующий правовое регулирование в сфере жилищного строительства, который, в частности, отменяет термин «жилье эконом-класса», вместо него появляется понятие «стандартное жилье».

Устанавливать требования к стандартному жилью, в том числе к минимально и максимально допустимым размерам жилых помещений будет Минстрой, сообщает РИА «Новости».

До установления соответствующих требований под стандартным будет пониматься жилье, соответствующее условиям отнесения к жилью экономического класса.

Кроме того, законом вводятся два новых вида аукционов, которые проводит Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

АИЖК согласно новым нормам сможет проводить аукцион на право заключения договора аренды для комплексного развития территории и аукцион, одним из условий которого является обязательство застройщика передать агентству часть имущества.

Порядок проведения таких аукционов для повышения их доступности и прозрачности в отношении земельных участков установлен в электронной форме.

Напомним, в октябре Госдума приняла в первом чтении соответствующий правительственный законопроект. До этого министр строительства и ЖКХ Михаил Мень предложил заменить термин «жилье экономического класса» на «стандартное жилье».