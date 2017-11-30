Стали известны обстоятельства смерти бывшего зятя Юлии Тимошенко

Музыкант и байкер Шонн Карр, бывший муж дочери Юлии Тимошенко, лидера украинской партии «Батькивщина», скончался в Праге во сне.

Информация о смерти музыканта появилась на странице музыкальной группы Death Valley Screamers в Facebook:

«Шон Карр умер в 10 утра во сне в Праге, его дочь была с ним. Он очень любил Украину. Я никогда не буду пытаться притворяться, что знаю Шона так же, как и другие, но наша любовь к музыке длилась очень долго», – говорится в сообщении.

Информацию о смерти музыканта подтвердил «одноклубник» по байкерскому движению «Падонки» Александр Сирота на странице в Facebook.

Где именно будет похоронен экс-зять Тимошенко, Сирота не знает. На вопрос, поедет ли он на похороны, байкер ответил: «Все будет зависеть от того, где его будут хоронить», – приводит его слова издание «Страна».

По словам Сироты, Карр умер естественной смертью: «Утром ему стало плохо и его забрала скорая помощь. А причину смерти назовет судмедэксперт».

В октябре 2005 года 37-летний Карр женился на 25-летней Евгении Тимошенко. Перед венчанием Карру пришлось принять православие. В марте 2012 года пара развелась.