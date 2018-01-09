У линии соприкосновения в ЛНР установили поклонный крест из Петербурга

Привезенный из Санкт-Петербурга шестиметровый поклонный крест установили в Славяносербском районе у линии соприкосновения в Луганской народной республике.

«Это уже тридцать первый поклонный крест (установленный фондом «Шумбрат» – прим. ВЗГЛЯД). Предыдущие мы ставили в Горловке, Майорске, на блокпосту, кстати, там произошел недавно обмен пленными, и это хорошая, приятная новость. Эти кресты ставит православная общественность Санкт-Петербурга», – передает РИА «Новости» слова президента петербургского фонда «Шумбрат» Сергея Артемова.

Он отметил, что в установке креста, изготовленного из лиственницы, привезенной из Иркутской области, активную помощь оказал Совет православных общественных организаций.



«Мы только поддерживаем, привозим, устанавливаем, где нас просят», – пояснил Артемов, рассказав, что перед Новым годом подобный крест установили в Сирии.



«Я надеюсь, что этот символ как-то защитит и Славяносербскую землю, и Луганскую землю, и принесет мир», – заявил исполняющий обязанности заместителя председателя Совета министров ЛНР Александр Дробот.



Он отметил, что помощь в подготовительных мероприятиях оказали представители правительства Санкт-Петербурга и МЧС, а установила крест администрация Славяносербского района. На торжественной церемонии открытия поклонный крест освятил митрополит Луганский и Алчевский Митрофан.



Напомним, ранее частичку мощей Георгия Победоносца и животворящего Святого Креста доставили в Кафедральный собор украинского Донецка.