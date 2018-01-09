Израильский телеканал подслушал разговор сына Нетаньяху у стрипклуба

Второй телеканал Израиля обнародовал аудиозапись, на которой зафиксирован разговор нетрезвого сына премьер-министра страны с друзьями у стриптиз-клуба в 2015 году.

На аудиозаписи Яир Нетаньяху призывает расщедриться на сотню долларов своего друга, чей отец, со слов говорящего, «сделал 20 млрд долларов» на газовой сделке, пролоббированной главой правительства, передает РИА «Новости».

Запись относится ко временам, когда в Израиле шли дебаты о распределении доходов от месторождений на шельфе Средиземного моря.

Яир Нетаньяху прокомментировал запись, принеся извинения и заявив, что жалеет о сказанном под действием алкоголя. Упомянутую газовую сделку он назвал «глупой шуткой», так как якобы не был знаком с данным вопросом детально.

Также сын премьер-министра подчеркнул, что запись была сделана незаконно.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет вызван на допрос из-за подозрений в коррупции.