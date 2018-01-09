Нефть подорожала на ожиданиях ослабления темпов роста добычи в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник пошли вверх после подъема накануне на ожиданиях ослабления темпов роста добычи в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на 41 цент и составила 68,19 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи увеличилась на 47 центов и составила 62,20 доллара за баррель.