Исследователи приблизились к пониманию четвертого измерения

Группа ученых из США, Швейцарии и Израиля приблизились к пониманию четвертого измерения.

Как пишет издание Nature, по мнению исследователей, если трехмерные объекты отбрасывают двумерные тени, то у четырехмерных предметов тени должны быть трехмерными, даже если сами предметы невозможно представить, передает РИА «Новости».

В ходе исследования были проведены два эксперимента. Европейские ученые довели температуру атомов до почти абсолютного нуля (около минус 273 градуса по Цельсию) и остановили движение электронов. Затем переохлажденные атомы поместили в двумерные структуры и использовали лазеры, восстановившие движение.

Американцы же провели лазерный луч через стеклянный блок, сымитировав эффект электрического поля на заряженных частицах. Таким образом обе команды смогли сгенерировать квантовый эффект Холла – топологический феномен проводимости двумерного газа при низких температурах в сильных магнитных полях.

Эксперименты позволили сделать вывод о возможности изучать четырехмерное пространство, а также пространства более высоких размерностей экспериментально.