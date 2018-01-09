Ингушетия предложила Сирии помощь в адаптации экс-участников НВФ

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров предложил властям Сирии, где сейчас идет процесс возвращения к мирной жизни, поделиться накопленным российским регионом опытом по адаптации бывших участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) и их пособников.

«И у нас, и у других республик Северного Кавказа есть колоссальный опыт, и, конечно, мы готовы им поделиться», – сказал Евкуров в интервью РИА «Новости», добавив, что огромный опыт накоплен в Национальном антитеррористическом комитете.

«Они могут привлечь нас к этой работе не только дистанционно, но и направить туда наших специалистов, а специалистов из Сирии, наоборот, пригласить в наши северокавказские республики, чтобы они посмотрели воочию, что было, и что стало, что нужно работать, а не опускать руки», – сказал Евкуров.

Он сообщил, что уже обсуждал этот вопрос во время встречи с послом Сирии в Москве.

Накануне в пресс-службе генерального секретаря ООН анонсировали встреча заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока с представителями правительства Сирии.

Напомним, в середине декабря прошлого года высокопоставленный представитель сирийской оппозиции заявил, что хотя Вашингтон и продолжает заявлять о необходимости отставки Башара Асада, Соединенные Штаты, как и другие страны, «сдались российскому видению» урегулирования в Сирии.