Анонсирована встреча заместителя генсека ООН с представителями правительства Сирии

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок во вторник прибудет с первым официальным визитом в Сирию, чтобы на месте ознакомиться с последствиями сирийского конфликта и встретиться с властями страны, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

В ходе визита Лоукок побывает в Дамаске, где проведет встречи с официальными лицами, и сделает остановку в Хомсе, где пообщается с местными жителями. Он также намерен «обсудить с ключевыми игроками, как улучшить доступ [к нуждающимся] и доставку [гуманитарной помощи]», передает ТАСС.

«Около 69% населения [Сирии] живут в крайней нищете и миллионы нуждаются в защите, а также в продуктах питания, чистой воде, укрытии и другой помощи», – заявил Дюжаррик, добавив, что с наступлением зимы более 13 млн жителей Сирии «нуждаются в базовой помощи и защите».

Ожидается, что по итогам своего визита Лоукок выступит с докладом на заседании Совета Безопасности, которое запланировано на 30 января.

Напомним, в конце декабря минувшего года в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщили, что за минувший год в стране удалось восстановить основные объекты социально значимой инфраструктуры.

Между тем, министр обороны России Сергей Шойгу констатировал, что сирийский город Ракка, освобожденный от ИГ* проамериканскими силами, практически разрушен и находится на грани эпидемии.