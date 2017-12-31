В Сирии восстановили школы и детсады

За этот год в Сирии удалось восстановить основные объекты социально значимой инфраструктуры, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в САР.

По данным Центра, в общей сложности восстановлено 88 медицинских учреждений, 178 школ, 35 детских садов, 152 объекта водо- и энергоснабжения, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Центр и дальше будет проводить мероприятия, направленные на достижение политического урегулирования кризиса и оказание всесторонней помощи сирийскому народу.

Также в сообщении говорится, что с незаконными вооруженными формированиями в Сирии в 2017 году подписано 140 заявочных листов о прекращении боевых действий, а также более 1 тыс. соглашений о присоединении населенных пунктов к перемирию.

Ранее сообщалось, что Россия направила в Сирию более 4 тыс. тонн стройматериалов и специальную строительную технику для восстановления инфраструктуры жизнеобеспечения освобожденных от террористов населенных пунктов.