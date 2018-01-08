В Чернигове вандалы изрисовали стены православного храма МП

Вандалы закрасили красной краской памятные таблички, установленные на стенах Спасо- Преображенского собора в Чернигове, сообщила глава подкомитета Верховной рады по вопросам туризма, курортов и рекреации Анна Романова.

По словам Романовой, Спасо-Преображенский собор в Чернигове – древнейший уцелевший православный храм в Восточной Европе, которому уже почти 1000 лет, передает ТАСС.

Ранее в понедельник около 30 украинских радикалов в балаклавах заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру.

Храмы РПЦ, находящиеся на Украине, регулярно подвергаются нападениям.

В июне 2016 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал остановить захват православных храмов на Украине представителями неканонических религиозных образований при поддержке националистов.