Названы предполагаемые сроки встречи замов Лаврова и Тиллерсона

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что рассчитывает в январе провести встречу с заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Томасом Шэнноном для обсуждения вопросов стратегической стабильности и двусторонней повестки дня.

В Москве приветствовали готовность американской стороны провести встречу на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств для обсуждения всего комплекса вопросов стратегической стабильности и двусторонней повестки дня, передает ТАСС.

«По срокам наше безусловное предпочтение – январь. (...) В Москве ориентируются на то, что встреча пройдет в России», – сказал Рябков.

По словам представителя госдепа США, Вашингтон рассчитывает продолжать в наступившем году контакты с Россией на таком же уровне и с такой же частотой, как и в ушедшем.

Ранее СМИ сообщали, что встреча Рябкова и Шэннона может состояться в январе-феврале.

Предыдущая встреча в формате Рябков – Шэннон пошла 11-12 сентября 2017 года в Хельсинки.