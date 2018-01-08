В МЧС назвали причину неприятного запаха в Москве

В ГУ МЧС России по Московской области провели проверку жалоб жителей столичного региона на неприятный запах, в пресс-службе ведомства рассказали о ее результатах.

«Источником является полигон твердых бытовых отходов «Кучино», где ведутся работы по дегазации, в рамках которых проведено бурение 55 скважин», – говорится в сообщении на сайте регионального ГУ МЧС.

Позднее полигон планируют накрыть специальным материалом, который полностью исключит попадание вредных выбросов в атмосферу.

11 декабря возле полигона ТБО «Кучино» в подмосковной Балашихе содержание сероводорода в воздухе превышало предельно допустимую концентрацию (ПДК) почти в три раза. 14 декабря в районе полигона ТБО «Кучино» фиксировались разовые превышения по сероводороду.

Напомним, после жалобы в ходе прямой линии с президентом в июне, Владимир Путин потребовал ликвидировать полигон ТБО «Кучино» в Балашихе. Свалка была закрыта, к концу июня ее начали консервировать. Власти Подмосковья решили добиваться компенсации от владельцев свалки.