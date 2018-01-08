Волгоградские полицейские сняли на видео погоню со стрельбой

Полицейские города Волжский Волгоградской области засняли на видео погоню за пьяным водителем за рулем ВАЗ-2107.

На ролике, опубликованном на YouTube, полиция тщетно пытается заставить нарушителя остановиться. В итоге полицейские открывают по автомобилю огонь из табельного оружия.

Водителя в состоянии алкогольного опьянения в конце видео задерживают.

Водитель «Жигулей» пытался сбить сотрудника ГИБДД, когда полицейские повредили задние колеса «семерки», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщения местных СМИ.

Нарушителем оказался пьяный житель Среднеахтубинского района.

Напомним, в конце ноября в Свердловской области погибли двое сотрудников ГИБДД города Полевской, преследуя нетрезвого водителя.