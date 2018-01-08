Ле Пен собралась переименовать Национальный фронт

Марин Ле Пен заявила о необходимости изменить название французской партии «Национальный фронт», которую она возглавляет.

«Если мы меняем «Национальный фронт», мы должны изменить и название», – приводит ее слова RT со ссылкой на Le Figaro.

По ее словам, большинство членов партии поддерживают эту инициативу.

Она сообщила, что голосование за новое название может пройти 11 марта.

Ранее Ле Пен заявляла, что ее партия продолжит продвигать идею выхода Пятой республики из зоны евро, поскольку защищает национальный суверенитет.