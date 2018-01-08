В ДТП в Свердловской области погибли три человека

В результате столкновения двух легковых машин в Свердловской области погибли три человека, пострадали четверо, в том числе два ребенка, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что трагедия произошла в 13.30 по местному времени (11.30 мск) на 10-м километре дороги Екатеринбург – Тюмень, передает РИА «Новости».

В аварию попали Кia и ВАЗ-2112. За рулем иномарки была девушка 1997 года рождения. По данным ведомства, автомобиль Кia занесло, она вылетела на встречную полосу и столкнулась с отечественным авто. Девушка-водитель иномарки попала в реанимацию, пассажир ее машины погиб. Также погибли водитель ВАЗа 1982 года рождения и его пассажирка.

Пострадали еще одна пассажирка ВАЗа и две находившиеся там же девочки – годовалая и трех-четырех лет. Они госпитализированы в городе Заречный.

Старший ребенок в коме, у младшего – сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Напомним, за девять месяцев прошлого года число дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями выросло в России почти на 26%, а люди стали гибнуть в них на 21% чаще.