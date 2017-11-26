Охрана прогнала советника Трампа после скандального интервью на CNN

В эфире программы State of the Union на телеканале CNN произошел скандал между ведущим Джейком Тэппером и советником американского президента Стивеном Миллером.

Тэппер задавал Миллеру вопросы, связанные с новой книгой журналиста Майкла Вульфа «Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа», которую сам американский президент ранее называл «полной лжи, искажений и несуществующих источников».

Телеведущий захотел обсудить психическое состояние Трампа и его профессиональную пригодность, процитировав одно из недавних сообщений американского президента, опубликованное в Twitter. Тогда Трамп назвал себя «очень стабильным гением».

Советник Трампа заявил, что подтверждает профпригодность Трампа, и перешел к критике CNN. По его словам, этот телеканал создал «токсичную атмосферу» и публикует фейки об американском президенте. Он заметил, что публикации Трампа подтверждают «то, что и так ясно»: «миллиардер, который сделал себя сам и устроил революцию в реалити-телевидении, получил доступ к чему-то волшебному, происходящему в самом сердце страны».

Тэппер попытался задать вопрос, но Миллер продолжил критиковать CNN, заявив, что этот канал круглосуточно показывает анти-трамповские сюжеты. Советник Трампа посетовал, что ему не дали и трех минут, чтобы рассказать о достижениях главы американского государства.

На это телеведущий заявил, что Миллер «ведет себя, как подобострастный личный секретарь», стараясь угодить Трампу. «Я потратил впустую достаточно времени наших зрителей», – заявил ведущий, прервав интервью.

Как сообщает The Business Insider, Миллера несколько раз просили уйти, но он игнорировал просьбы, в связи с чем пришлось вызывать охрану.

Ранее Трамп называл CNN основным источником фейковых новостей в мире, обвинив телеканал в создании негативного образа США в мире.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как превращение CNN из СМИ в орудие пропаганды ведет телеканал к краху.