В Лос-Анджелесе вручили премии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе началась 75-я ежегодная церемония вручения кинотелевизионной премии «Золотой глобус».

В группу лидеров по числу номинаций в этом году вошли фильмы «Форма воды» (The Shape of Water) мексиканца Гильермо дель Торо, «Секретное досье» (The Post) американца Стивена Спилберга и «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) британца Мартина Макдоны, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию NBC.

«Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал» завоевал «Рассказ служанки» (The Handmaid’s Tale).

Картина «На пределе» (Aus dem Nichts) немца Фатиха Акина победила в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Николь Кидман завоевала награду за лучшую женскую роль в минисериале «Большая маленькая ложь» (Big Little Lies). Рэйчел Броснахэн удостоена премии за роль первого плана в сериале «Удивительная миссис Мейзел» (The Marvelous Mrs. Maisel). Элизабет Мосс получила приз за роль в драматическом сериале «Рассказ служанки» (The Handmaid's Tale).

Сэм Рокуэлл стал лучшим в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за картину «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

Джеймс Франко завоевал «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер в комедии или мюзикле» за роль в картине «Горе-творец» (The Disaster Artist).

Эллисон Дженни победила в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в картине «Тоня против всех» ( I, Tonya).

Мартин Макдона («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) получила приз в номинации «Лучший сценарий художественного фильма».