США выступили за поэтапный переход к диалогу с КНДР

Вашингтон выступает за поэтапный принцип ведения переговоров с Пхеньяном по вопросу прекращения ракетно-ядерной программы КНДР, заявила постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.

Она признала, что США не рассчитывают на стремительные подвижки в деле денуклеаризации Корейского полуострова, передает ТАСС.

«Такие вещи не случаются в одну ночь», – заявила Хейли в эфире телекомпании ABC.

По ее словам, готовность президента США налаживать диалог с Пхеньяном не является внезапным «поворотом на 180 градусов». Хейли напомнила слова Дональда Трампа, заявлявшего, что «когда-нибудь настанет время для переговоров с Северной Кореей, но прежде чем это произойдет, должны свершиться многие вещи».

При этом постпред США при ООН отметила, что «прекращение испытаний (...) рассчитано на значительный период времени».

Напомним, накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что согласен провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном при определенных условиях. Трамп также не исключил участия США в переговорах между Сеулом и Пхеньяном.