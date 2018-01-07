Хуситы заявили о сбитом самолете аравийской коалиции в Йемене

Сторонники йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили, что сбили военный самолет аравийской коалиции в провинции Саада в Йемене.

Телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на заявление «Ансар Аллах» сообщает, что истребитель коалиции сбит в провинции Саада на севере Йемена. Пилоты, которые были в кабине самолета, живы, передает ТАСС.

Подконтрольное хуситам агентство Saba сообщило, что самолет был сбит силами ПВО повстанцев, передает РИА «Новости».

В то же время коалиция заявляет, что самолет разбился из-за технической неисправности, а пилоты спаслись.