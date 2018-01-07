Умерла французская певица Франс Галль

На 71-м году жизни после продолжительной болезни умерла знаменитая французская певица Франс Галль, сообщила представительница певицы Женевьева Салама.

По ее словам, Франс Галль умерла 7 января «после двух лет сражения с рецидивом рака, которое она вела в тайне и с достоинством», передает ТАСС.

Галль родилась в 1947 году в Париже. Музыкальную карьеру она начала в 1963 году, записав несколько синглов. В 1965 году она стала победителем Евровидения.

В 1974 году она начала совместную работу с известным композитором и певцом Мишелем Берже, за которого вышла замуж. После этого она вновь завоевала широкую популярность.

Последний из альбомов Галль вышел в 1996 году.