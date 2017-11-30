Николаевские судостроители обвинили Киев в отказе продавать крейсер «Украина»

Украинские власти не продают ракетный крейсер «Украина» («Адмирал флота Лобов»), хотя денег от сделки хватило бы на погашение задолженности перед сотрудниками Николаевского государственного судостроительного комбината, заявил глава профсоюзного комитета предприятия Николай Головченко.

Он заявил, что долги предприятия растут. Уволенным работникам должны свыше 2 млн долларов. Долг перед оставшимися на предприятии с ноября 2014 превысил 1,7 млн долларов.

Долг перед некоторыми сотрудниками превышает 7 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Николаев» .

«Это пенсионеры, они боятся, что если уволятся, о них сразу же забудут», – сказал Головченко.