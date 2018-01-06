Российские конькобежцы выиграли золото ЧЕ на 1 тыс. метров

Российские конькобежцы Павел Кулижников и Екатерина Шихова завоевали золотые медали на дистанции 1 тыс. метров на первом в истории чемпионате Европы на отдельных дистанциях, россиянин Денис Юсков выиграл серебро.

Чемпионат Европы проходит в подмосковной Коломне. Кулижников прошел дистанцию за 1 минуту 8,84 секунды, опередив Юскова на 0,08 секунды. Замкнул тройку призеров немец Нико Иле (+0,11 секунды), передает РИА «Новости».

В забеге среди женщин Шихова показала время 1 минута 15,34 секунды. Второе место заняла австрийка Ванесса Херцог (+0,10 секунды), третьей стала голландка Маррит Ленстра (+0,40).