Instagram разблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ

Аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» в Instagram вновь доступен для пользователей.

«Аптекарский огород» назвал отмену блокировки «новогодним чудом».

Директор и пиар-директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм и Ольга Архипова поблагодарили «СМИ, блогеров и обожателей Сада» за помощь и поддержку.