Ботанический сад МГУ пожаловался на вопиющий беспредел администрации Instagram

В пресс-службе Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» сообщили о блокировке аккаунта в Instagram.

«Заблокировать Instagram подразделения одного из ведущих университетов в мире – МГУ имени М. В. Ломоносова – это вопиющий беспредел», – приводит «Российская газета» слова директора Алексея Ретеюма.

«Вся администрация «Аптекарского огорода» в шоке», – добавил он.

Ретеюм сообщил, что администрация Ботанического сада обратилась в службу поддержки социальной сети, однако выразил сомнение в том, что они получат сообщение. «Не попадет ли все это в спам?» – задается вопросом он.

В администрации «Аптекарского огорода» отметили, что аккаунт в Instagram был самым популярным среди всех ботанических садов мира.

«Аптекарский огород» – старейший ботанический сад России. Он был основан в 1706 году Петром Первым.

Напомним, 23 декабря Instagram и Facebook заблокировали аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова.