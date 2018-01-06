США пригрозили Ирану новыми санкциями

Если Иран не изменит свое поведение, США введут против него новые санкции, заявил глава Госдепа Рекс Тиллерсон.

Он напомнил, что глава американского государства Дональд Трамп собирается либо «исправить» Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, «либо отменить». По словам Тиллерсона, сейчас администрация США пытается «выполнить обещание» и «исправить» СВПД, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Тиллерсон не исключил, что соответствующий закон будет принят уже на следующей неделе «или вскоре после этого», передает РИА «Новости».

Глава Госдепа сообщил, что Белый дом работает над данным вопросом с ключевыми членами Конгресса страны.

Однако даже при выполнении Ираном требований США, касающихся СВПД, санкции будут вводиться по другим причинам. Тиллерсон сказал CNN: «Они (санкции) будут. Например, вчера министерство финансов объявило не связанные с ядерным вопросом санкции в ответ на программу создания баллистических ракет». По его словам, оценивается «совокупность действий и поведения Ирана», не все санкции связаны с ядерным соглашением.

В вину Тегерану ставятся поддержка хуситов в Йемене, «дестабилизирующие действия в Сирии, финансирование ополчения и отправка иностранных боевиков, вооружение террористических организаций в регионе», в частности, Хезболлы.

Напомним, США расширили санкции против Ирана.